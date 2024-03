POL-PDWIL: Gebäudebrand

Bitburg-Stahl (ots) - Am 07.03.2024, gegen 16:30 Uhr, wurde ein schwarzer PKW in Bitburg-Stahl, Am Hahnenberg, dortiger Wendehammer, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am Außenspiegel und der Fahrzeugfront beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

