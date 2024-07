Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei ertappt Fahrraddiebe auf frischer Tat: Tatverdächtige werden Haftrichter vorgeführt

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Dank aufmerksamer Zeugen konnten Streifen der Polizeireviere Nord und Mitte am gestrigen Dienstagmittag im Kasseler Stadtteil Rothenditmold zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappen. Die Mitarbeiter eines Krankenhauses in der Marburger Straße hatten unabhängig voneinander gegen 13:20 Uhr gesehen, wie sich zwei Männer auf dem Krankenhausgelände an abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Sie alarmierten sofort die Polizei und behielten die mutmaßlichen Diebe im Blick, bis die hinzugeeilten Streifen vor Ort eintrafen. So konnten die Beamten nur wenige Augenblicke nach Eingang der Notrufe die beiden Tatverdächtigen, die gerade mit Eisenstangen mehrere Fahrradschlösser brachial angingen, festnehmen. Die drei Pedelecs, die die Festgenommenen stehlen wollten und die hierbei alle beschädigt wurden, haben einen Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Die Tatverdächtigen, ein 24 Jahre alter Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit, der keinen festen Wohnsitz hat und ein in Kassel wohnender 22-Jähriger, wurden in das Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend stellte sich anhand einer vorliegenden Kameraaufzeichnung heraus, dass der ältere Tatverdächtige bereits zwei Stunden zuvor versucht hatte, das Schloss eines anderen hochwertigen Pedelecs auf dem Krankenhausgelände aufzubrechen. Das Schloss hielt allerdings stark beschädigt stand, sodass auch in diesem Fall keine Beute gemacht wurde.

Da die beiden Tatverdächtigen bereits in jüngster Vergangenheit mehrfach gemeinsam wegen Fahrraddiebstählen in Erscheinung getreten sind, werden sie wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen gegen beide dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell