POL-PPWP: Wohnungsbrand im Mehrparteienhaus

Landstuhl (ots) - Am späten Sonntagabend wurden Polizeibeamte um 23:43 Uhr in der Bahnstraße auf einen lauten Alarm aufmerksam. Bei der Nachschau stellten die Polizeikräfte fest, wie zwei Personen aus einem Spielwarenmarkt kamen und dabei ihre Beute in den Händen trugen. Die Beiden waren, wie sich herausstellte, zuvor in das Geschäft eingebrochen und versuchten nun, unerkannt zu entkommen. Nach Erblicken der ...

mehr