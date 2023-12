Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, A5 - Verkehrsunfall

Lahr (ots)

Ein Unfall hat am Mittwoch auf der A5 auf Höhe der Anschlussstelle Lahr in Fahrtrichtung Basel zu einer leicht verletzten Person geführt. Gegen 12:40 Uhr musste nach ersten Erkenntnissen ein Alfa-Fahrer die Geschwindigkeit seines Fahrzeug aufgrund hohem Verkehrsaufkommens auf dem linken Fahrstreifen drosseln. Eine hinter dem Alfa fahrende Renault-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Bei dem Aufprall wurde die Beifahrerin im Alfa leicht verletzt. Die 42-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Unfallverursacherin sowie zwei Kinder, die sich im Wagen befanden, blieben glücklicherweise unverletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Autobahnmeisterei waren zur Sperrung des linken Fahrstreifens sowie zur Räumung der Unfallstelle im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 30.000 Euro beziffert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. /ph

