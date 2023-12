Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Wohnungsbrand

Nachtragsmeldung

Kehl (ots)

Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nach dem Wohnungsbrand an Heiligabend zu einem Verdächtigen, der noch an den Feiertagen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Erste Befragungen und Ermittlungen lenkten den Verdacht der Ermittler auf einen Mann, der sich dann einen Tag nach dem Brand bei den Beamten im Kehler Polizeirevier nach dem aktuellen Sachstand erkundigen wollte. Anders als vermutlich erwartet, wurde der Besucher von den Beamten dort nicht informiert, sondern festgenommen. Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Hausbewohner für die Flammen, die in seiner Wohnung ausgebrochen sind, verantwortlich sein könnte. Noch am selben Abend wurde er einem Richter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. /ma

Ursprungsmeldung: Mo 25.12.2023 02:19

Kehl - Wohnungsbrand An Heiligabend kam es in den frühen Abendstunden zu einem Wohnhausbrand im Stadtgebiet von Kehl. Alle Bewohner konnten das Anwesen in der Karlstraße frühzeitig und unverletzt verlassen. Ein Übergriff auf das Nachbargebäude konnte durch die eingesetzte Feuerwehr Kehl, welche mit einem großen Aufgebot im Einsatz war, verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 250.000 Euro.

/DHM

