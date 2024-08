Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Geschäftsräume

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte verschafften sich in den vergangenen Tagen Zugang zu einer Firma in der Leininger Straße. Nach Angaben der Mitarbeiter muss sich der Einbruch zwischen Mittwoch, 24. Juli, 9 Uhr und Freitag, 2. August, 7:30 Uhr ereignet haben. Die Täter entwendeten eine Geldkassette aus den Innenräumen. Der Gesamtwert des Schadens wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

