POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Junge Rollerfahrerin verletzt sich bei einem Sturz leicht (24.06.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Rollerfahrerin am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, bei einem Unfall auf der Landesstraße 415 zwischen dem Kreisverkehr "Lindenhof" und Oberndorf. Eine 15-Jähriger fuhr mit einem Roller der Marke Gilera auf der L 415 von Oberndorf in Richtung Lindenhof. In einer Kurve kam die junge Frau ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Sie erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht von Nöten. Am Roller entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

