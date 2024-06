Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer flüchtet nach Unfall und hinterlässt einen hohen Sachschaden- Polizei sucht Zeugen (24.06.2024)

Rottweil (ots)

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ist es am Montagabend, gegen 23.45 Uhr, auf der Straße "Unterdorf" gekommen. Ein bislang unbekannter Lenker eines Cupra war mit hoher Geschwindigkeit auf der Stadionstraße von Rottweil herkommend in Richtung Bühlingen unterwegs. Hierbei überholte der unbekannte Mann zwei vor ihm fahrende Autos. An der Einmündung zur Straße "Unterdorf" fuhr der Autofahrer geradeaus und kam somit von der Straße ab. Am Bordstein hob das Auto ab, landete kurz mit dem Heck am abfallenden Grundstück und prallte danach frontal mit der Front in ein Gebäude. Vor der Eingangstür kam der total zerstörte Cupra zu Stehen. Das Gebäude nahm durch den Einschlag einen erheblichen Schaden. Stahlträger wurden verbogen, die Statik des Gebäudes ist nach aktuellem Stand wohl beeinträchtigt. Die Polizei geht von einem Schaden am Cupra auf eine Höhe von etwa 40.000 Euro aus. Der Gebäudeschaden wird auf zirka 100.000 Euro geschätzt. Der männliche Unfallverursacher kletterte nach dem Unfall aus dem beschädigten Auto und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Neckar. Augenzeugen beschrieben den Mann als 40 bis 50 Jahre alt, zirka 180 cm groß und schlank. Er war mit einem hellem T-Shirt bekleidet. Augenscheinlich hätte er im Gesicht / Kopf geblutet. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Unfallverursacher schwere Verletzungen davongetragen hatte, leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Bei diesen waren auch Mantrailerhunde, eine Drohne der Feuerwehr Rottweil und ein Polizeihubschrauber mit eingebunden. Diese führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Das Polizeirevier Rottweil hat nun die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Unfallverursachers geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

