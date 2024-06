POL-PPWP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) - Am Mittwoch, den 12.Juni 2024 gegen 19:20 Uhr, wurde ein 30-jähriger Randalierer in Gewahrsam genommen. Der Polizei wurde gemeldet, dass der Mann im Bereich der Berliner Straße mehrfach aggressiv versucht habe, Fahrzeuge anzuhalten. Danach tobte der Störenfried in der Stärkstraße und machte sich an Mülltonnen zu schaffen. Wenige Minuten später meldeten Passanten eine verdächtige Person in ...

