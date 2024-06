Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrügern Tor und Tür geöffnet

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Eine 64-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag Opfer von Betrügern. Ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter rief die Frau an und teilte ihr mit, Zugriff auf ihren Computer und auf das Mobiltelefon zu benötigen. Die Frau ermöglichte dem Anrufer mittels eines Programms den Fernzugriff auf die genannten Geräte. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger, dass die 64-Jährige die Bankdaten samt Passwort herausrückte. Die Frau bemerkte aber letztlich den Betrug, sperrte ihr Bankkonto und erstattete Anzeige bei der Polizei. Glück im Unglück: Bisher konnten die Täter kein Geld erbeuten. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät:

- Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Was können Sie tun, wenn Sie bereits Opfer wurden?

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. - Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen. - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell