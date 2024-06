Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin wird Opfer von Trickdieben

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagmorgen (13. Juni 2024) haben Trickdiebe in einem Altenheim im Stadtteil Siegelbach ihr Unwesen getrieben. Eine unbekannte Frau betrat zwischen 11:20 Uhr und 12 Uhr das Zimmer einer 81-jährigen Bewohnerin. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es der Dame, die Seniorin abzulenken und aus dem Raum zu lotsen. Währenddessen gelangten Komplizen der Unbekannten in die Wohnung und entwendeten Schmuck sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |jm

