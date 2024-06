Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind angesprochen - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Mann machen können, der am Mittwochabend in der Friedenstraße unterwegs war. Laut Beschreibung soll er zwischen 30 und 45 Jahre alt sein, eine korpulente Statur und dunkle Haare haben. Der Gesuchte trug zum fraglichen Zeitpunkt eine runde schwarze Brille, eine grün/schwarze Jacke und schwarze Jogginghosen. Zur Fortbewegung nutzte er einen schwarzen elektrischen Rollstuhl. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegengenommen. Der Unbekannte soll gegen 18:45 Uhr eine 10-Jährige in der Nähe des "Netto"- Marktes angesprochen und ihr hinterhergepfiffen haben. Als sich das Mädchen mit seinem Hund in Richtung des Supermarkts flüchtete, soll er ihr zunächst hinterhergefahren sein, sich dann aber aus dem Staub gemacht haben. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. |kfa

