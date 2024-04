Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 14.04.2024, 18:00 Uhr, bis Montag, 15.04.2024, 10:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kantstraße in Delmenhorst. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Unbekannte Personen haben sich durch das Einschlagen eines Fensters sowie das gewaltsame Öffnen einer Schiebetür des Wintergartens Zutritt in das Innere des Wohnhauses verschafft. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, ist bislang unklar.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell