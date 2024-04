POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verstorbene Person in der Hunte in Tungeln aufgefunden +++ Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 14. April 2024, um 17:25 Uhr, befuhr eine 75-Jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Harpstedt mit ihrem Toyota die Hauptstraße und beabsichtigte nach rechts in Richtung Klosterseelte abzubiegen. Sie verringerte ihre Geschwindigkeit und kündigte den Abbiegevorgang an. Ein nachfolgender 24-Jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Dötlingen ...

