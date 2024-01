Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schrottdiebe auf dem Recyclinghof gestellt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Die Polizei konnte am Mittwochabend, gegen 21.10 Uhr, drei Elektroschrottdiebe auf dem Recyclinghof am Lausbach stellen. Ein Zeuge hatte die Männer (41, 43 und 49 Jahre) bei Tatausführung beobachtet und wählte den Notruf. Durch starke Kräfte wurde der Einsatzort aufgesucht. Ein Täter konnte direkt bei Eintreffen entdeckt werden. Ein zweiter Täter wurde in einem Container mit Elektroschrott liegend aufgefunden. Der Dritte konnte schließlich im Rahmen der Fahndung außerhalb des Geländes in einem Pkw angetroffen werden. Es fand sich im Pkw und in einem Rucksack entsprechendes Diebesgut. Der 43-Jährige wurde bereits mit Haftbefehl gesucht. Er hat noch 203 Tage aufgrund verschiedenster Delikte zu verbüßen. Während er nach Abschluss der Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt gebracht wurde, mussten seine Mittäter aufgrund fehlender Haftgründe entlassen werden. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell