Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einem verletzten Zweiradfahrer

Hamm - Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Römerstraße, am Dienstag, 17. Januar, um 13.40 Uhr, wurde ein 31-Jähriger leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Süden unterwegs, als er in Höhe einer Tankstelle von einem Mercedes überholt wurde. Der 68-jährige Autofahrer streifte den Zweiradfahrer beim Überholen, so dass dieser zu Fall kam und dabei leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand darüberhinaus ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.300 Euro. (hp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell