POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf der Hammer Straße

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte drangen zwischen Montag, 15. Januar, 17.20 Uhr, und Dienstag, 16. Januar, 6.50 Uhr, in Büroräume eines Lackierbetriebes an der Schmiedestraße ein. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach jetzigem Kenntnisstand entwendeten er oder sie Bargeld und einen Tablet-Computer. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 ...

