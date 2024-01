POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots) - Unbekannte Einbrecher drangen zwischen Samstag, 13. Januar, 12 Uhr, und Montag, 15. Januar, 11.00 Uhr, gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Pelkumer Bach ein. Der oder die unbekannten Einbrecher beschädigten durch Aufhebeln eine Balkontür und verschafften sich so Zutritt. Innerhalb der Wohnung durchsuchten sie ...

