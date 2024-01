POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Schmuck als Diebesgut

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen Mittwoch, 11. Januar, 22 Uhr, und Montag, 15. Januar, 11.30 Uhr, in die Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Sandbochum an der Urnenfeldstraße ein. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür der Wache auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Angaben zur Höhe des Sachschaden und zu Diebesgut liegen bislang nicht vor. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm ...

