POL-Einsatz: Tödlicher Badeunfall vor Meersburg

69412 Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittag des 19.05.2023 kam es an der Schleuse Rockenau in 69412 Eberbach in der Schleusenkammer zu einer mäßigen Gewässerverunreinigung des Neckars. Nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Heidelberg war ein Hydraulikschlauch eines Torantriebes defekt und Hydrauliköl ergoss sich in die Schleusenkammer. Die ...

