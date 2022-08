Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Verkehrskontrollen zum Ferienende

Kreis Steinfurt (ots)

Es ist das letzte Ferienwochenende in Nordrhein-Westfalen. Der Rückreiseverkehr wird am kommenden Wochenende (05.08. - 07.08.) noch mal groß sein. Auch im Kreis Steinfurt. Deshalb beteiligt sich die Polizei wieder an einer landesweiten Kontrollaktion. Bereits zu Ferienbeginn und zur Halbzeit der Sommerferien gab es diese Kontrollen. Die Beamten achten dabei unter anderem auf die Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt, die richtige Ladungssicherung, Kinder im Auto oder das Bilden der Rettungsgasse.

An unterschiedlichen Stellen im Kreis Steinfurt kontrollieren am Samstag (06.08.) die Beamten neben Pkw auch Wohnmobile, Wohnwagen und Motorräder. So sollen die Verkehrsteilnehmer noch mal sensibilisiert werden, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Unter anderem geht es dabei um Themen wie Geschwindigkeit, Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr.

