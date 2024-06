Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geklautes Fahrrad wieder zurück bei Besitzer

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag konnte ein Mitte Februar im Stadtgebiet geklautes Bike wieder zurück an den Eigentümer übergeben werden. Der Besitzer hatte seinen hochwertigen Drahtesel der Marke Cube an einem Fahrradständer wiedererkannt und die Polizei informiert. Das Gefährt war an ein weiteres Fahrrad angekettet.

Die Beamten konnten das Zweirad zweifelsfrei einem Diebstahl aus einem Kellerabteil zuordnen und dem Inhaber aushändigen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen liegen Hinweise vor, dass auch das zweite Bike geklaut sein könnte.

Die Polizei stellte das Rad sicher und hat weitere Ermittlungen aufgenommen. |jm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell