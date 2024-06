Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen wegen Raubstraftaten

Minden (ots)

(SN) Aktuell beschäftigen die Ermittler der Kriminalpolizei drei am vergangenen Wochenende gemeldete Raubstraftaten in Minden. Die Beamten prüfen Zusammenhänge und bitten um Zeugenhinweise.

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge befanden sich am frühen Sonntagmorgen drei Mindener im Alter von 22 bis 24 Jahren an der Martinitreppe, als sie gegen 5.40 Uhr von einer mehrköpfigen Personengruppe mit Faustschlägen und Tritten traktiert wurden. Nach Erbeuten eines Portemonnaies sowie eines Mobiltelefons flüchteten die Angreifer. Durch die Attacke erlitt einer der beiden 22-Jährigen schwere, ein seiner Freunde (24) offenbar leichtere Verletzungen. Beide wurden ins Mindener Klinikum gebracht. Eine Fahndung der Polizei blieb ergebnislos.

Bereits am Vorabend war auf dem Königswall an der Ecke zur Königstraße eine 9- bis 12-köpfige Gruppe Jugendlicher, darunter offenbar ein Mädchen, vor einem Kiosk in eine ähnliche Straftat verwickelt. So griffen die Unbekannten gegen 23.20 Uhr einen 21 Jahre alten Mindener mit einem Faustschlag an und erbeuteten infolgedessen eine Bauchtasche sowie einen markanten türkisen Basketball. Auch in diesem sowie in einem weiteren Fall führte die eingeleitete Fahndung nicht zum Ergreifen der Täter.

So befanden sich am Freitagnachmittag ein Jugendlicher (14) mit zwei Freunden - alle aus dem Landkreis Schaumburg - auf der Obermarktstraße, als sie gegen 16.05 Uhr von zwei Unbekannten angesprochen wurden. Im Laufe des Gespräches gelang es dem Duo unter Anwendung von verbalen Drohungen das Bargeld eines der 14-Jährigen zu erbeuten und sich damit zu entfernen. Die Täter konnten als etwa 15-17 Jahre alt und 180 bis 185 cm groß beschrieben werden. Täter 1: schlank, blonde Haare, weiße Nike-Schuhe, dunkler Adidas-Trainingsanzug. Täter 2: schlank, braune Haaren, dunkle Nike-Schuhe, schwarz-schimmernde Weste.

Hinweise an die Polizei erbitten sich die Ermittler unter der Rufnummer (0571) 88660.

