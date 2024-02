POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Augenzeugen gesucht - Kind an Fußgängerüberweg touchiert

Althengstett (ots) - In eine Schule eingedrungen ist ein Unbekannter von Donnerstag auf Freitag in Althengstett. Der Einbrecher schlug eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zutritt in das in der Schulstraße befindliche Gebäude. Dort entwendete er einen kleineren Bargeldbetrag und flüchtete in der Folge unbemerkt. Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich ...

