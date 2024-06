Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bahnhof wegen Bombenräumung kurzfristig geräumt

Minden (ots)

Aufgrund einer Bombendrohung wurde der Mindener Bahnhof in den Abendstunden des Samstags kurzfristig geräumt. Nach rund einer dreiviertel Stunde gab es Entwarnung. Gegen den bisher unbekannten Anrufer wurde eine Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Gegen 21:30 Uhr ging auf der Polizeileitstelle über die Amtsleitung ein Anruf ein, in dem ein Mann androhte, dass in 30 Minuten auf dem Bahnhof in Minden eine Bombe hochgeht. Hierauf wurden aus Sicherheitsgründen zunächst die Zufahrtswege für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr gesperrt sowie das Bahnhofsgelände geräumt. Hierbei waren mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie Zivilkräfte im Einsatz. Verdächtige Gegenstände wurden nicht festgestellt. Der Bahnverkehr wurde nicht unterbrochen. Im Zuge der Ermittlungen konnte zeitnah festgestellt werden, dass unter der verwendeten Rufnummer in der Vergangenheit bereits gleich gelagerte Sachverhalte aktenkundig wurden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell