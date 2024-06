POL-PPWP: Grabschmuck entwendet

Kaiserslautern (ots) - Häufig entfernen Hausbesitzer, vor allem im Frühjahr und Sommer, Unkraut mit einem Gasbrenner. Es kommt nicht selten vor, dass dabei Funkenflug entsteht. So auch am Mittag des 11. Juni 2024: Während der Unkrautbekämpfung kam ein 72-Jähriger einer Hecke mit dem Gasbrenner zu nah, so dass sie Feuer fing. Weil die eigenen Löschversuche des Mannes erfolglos blieben, musste die Feuerwehr anrücken, ...

