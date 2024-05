Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw prallt in Gegenverkehr

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Montag, 13.05.2024, befuhr ein mit vier Personen besetzter Pkw die Bundesstraße B31 bei Titisee-Neustadt in Richtung Donaueschingen. Aus noch ungeklärter Ursache soll der Pkw auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, wo er gegen einen entgegenkommenden Pkw prallte, in welchem ebenfalls vier Personen saßen. In diesem Pkw wurde der Fahrer verletzt. Zu weiteren medizinischen Abklärungen kam er ins Krankenhaus. Die Sachschäden an den Pkw können noch nicht genau beziffert werden, es wird aber jeweils von einem Totalschaden ausgegangen. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde nur kurzzeitig über Neustadt abgeleitet. Die Fahrbahn konnte aber bereits nach kurzer Zeit wieder einspurig freigegeben werden, sodass sich die Verkehrsbehinderungen in Grenzen hielten. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell