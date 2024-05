Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorradfahrer stürzt auf Kreisstraße - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.05.2024, gegen 14.25 Uhr, stürzte auf der Kreisstraße 6352 ein 57-jähriger Motorradfahrer. Er befuhr die Kreisstraße von Gersbach kommend in Richtung Schlechtbach, als er in einer Links-Rechtskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn in das Bankett kam. Als er wieder nach links auf die Fahrbahn kam stürzte er mit seinem Motorrad. Nach einer längeren Rutschstrecke auf der Fahrbahn stürzte der Motorradfahrer eine steil abfallende Grünfläche hinunter. Mit schweren Verletzungen wurde er mittels eines Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Während der Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

