Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Hyundai gerammt?

Kaiserslautern - Einsiedlerhof (ots)

Am Mittwoch, dem 12.Juni 2024, ereignete sich zwischen 11:45 Uhr und 15:20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Stadtteil Einsiedlerhof. Ein unbekannter Fahrer beschädigte einen in der in der Liebigstraße geparkten blauen Hyundai. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Wie sich herausstellte, hat der flüchtige Fahrer den Pkw am vorderen linken Radkasten gestreift. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Ihre Mithilfe: Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise, die zur Klärung der Unfallflucht beitragen könnten, bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern melden. |jm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell