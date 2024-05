Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 56-jähriger Mann aus Niederkrüchten mit seinem Pedelec die Gladbacher Straße in Waldniel. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann und stieß hierbei vermutlich mit dem Kopf gegen einen Zaun. Er verletzte sich bei dem Aufprall so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Anfänglich gingen die Rettungskräfte davon aus, dass Lebensgefahr für den Verunfallten bestand, was sich nach Einlieferung in das Krankenhaus jedoch nicht mehr bestätigte. Sollten Sie das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (388)

