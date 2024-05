Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Stadtmitte: Einbruch in Kiosk - Haben Sie Hinweise?

Viersen-Stadtmitte (ots)

Am 10. Mai kam es in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 03:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk am Rathausmarkt. Gleich zweimal, zunächst gegen 02:00 Uhr, drangen zwei unbekannte Täter in den Kiosk ein, indem sie die Scheiben des Kiosk beschädigten. Beide Täter entfernten sich einstweilen mit dem Diebesgut von der Tatörtlichkeit. Gegen 03:30 Uhr kehrten dann gleich vier unbekannte Täter zum Tatort zurück, um ein weiteres Mal in das Verkaufsgeschäft einzusteigen und Beute zu machen. Die Täter stahlen aus dem Kiosk u.a. Tabakwaren. Haben Sie in dem genannten Zeitraum eine auffällige Beobachtung gemacht? Dann melden Sie diese bitte unter der Rufnummer: 02162/377-0 an die Polizei. /ms (386)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell