POL-VIE: Fußgänger von PKW erfasst

Viersen (ots) - Unbekannte Täter hebelten am Vatertag (Do., 09.05.24) im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 21:30 Uhr die Terrassentür eines Reihenhauses auf der Florastraße in Viersen-Rahser auf und gelangten so in die Innenräume des Hauses. Hier durchwühlten sie in Abwesenheit der Hausbewohner, insbesondere im Obergeschoß, mehrere Schränke und entwendeten schließlich ...

