POL-PDNR: PKW überschlägt sich, Insassen nur leicht verletzt

Linz/ Rheinbreitbach (ots) - Am Sonntagabend befuhr ein 40-jähriger Mann aus Unkel die B42 aus Richtung Linz kommend in Fahrtrichtung Bonn. In Höhe der Ortslage Rheinbreitbach verlor der Fahrzeugführer gegen 19:00 Uhr die Kontrolle über seinen PKW Opel, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen ...

