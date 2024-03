POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW VW Jetta

57610 Altenkirchen (ots) - Am Sonntag, den 24.03.2024, wurde die Polizei in Altenkirchen darüber informiert, dass am Ufer der Weiheranlage im Parc de Tarbes eine verendete Nilgans festgestellt wurde. Im Körper des Tieres steckte ein Pfeil. Eine entsandte Streifenwagenbesatzung fand den gemeldeten Sachverhalt wie beschrieben vor. Es wurde eine Strafanzeige aufgrund von Jagdwilderei und einem Verstoß gegen das ...

