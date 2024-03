Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter

Herdorf (ots)

In der Nacht zum 24.03.2024 kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf gegen 01:30 Uhr in der Straße Glockenfeld ein Elektrokleinstfahrzeug, sog. E-Scooter, an welchem keine Versicherungsplakette angebracht war. Eine Überprüfung ergab, dass für das Fahrzeug tatsächlich keine erforderliche Haftpflichtversicherung bestand. Gegen die 17-jährige Fahrzeugführerin wird somit nun strafrechtlich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Die Weiterfahrt musste entsprechend untersagt werden.

Hierzu ergeht der Hinweis, dass zum 01.03. das neue Versicherungsjahr begonnen hat, und solche Fahrzeuge wie auch Mofas, Mopeds, Roller etc. seitdem ein neues, blaues Versicherungskennzeichen benötigen. Ohne dieses dürfen die Fahrzeug nicht im öffentlichen Verkehrsraum in Betrieb genommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell