LPI-J: Motorradfahrer verunfallt

Weimar (ots)

Freitagabend ereilte Rettungsdienst und Polizei ein Notruf über einen verunfallten Motorradfahrer auf der B7 zwischen den Abzweigen Utzberg und Hopfgarten. Der 47-Jährige befuhr auf seiner Yamaha die Bundesstraße in Richtung Hopfgarten, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Straßengraben rutschte. Im Graben überschlug er sich mindestens einmal, bis er dann dort mit seinem Gefährt zum Erliegen kam. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter beigezogen. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von über 5000 EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

