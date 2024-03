Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffititäter gestellt

Weimar (ots)

Am Samstag gegen 01:30 Uhr wurden der Polizei Weimar drei Graffitisprayer im Bereich Ulla gemeldet. Dank des schnellen Einsatzes der Weimarer Beamten sowie der Unterstützung eines Einsatzzuges konnte noch einer der drei Täter sowie ihr Fahrzeug gestellt und die Schmierfinken an der Vollendung ihres Werkes gehindert werden. Zuvor versuchten sie noch ihre Sprühköpfe sowie Handschuhe unter einem geparkten Auto zu verstecken, was den findigen Beamten vor Ort jedoch nicht entging. Der festgestellte 29-jährige Weimarer sowie das unvollendete Werk auf der Natursteinmauer sind eindeutig der Fanszene des FC Carl Zeiss Jena zuzuordnen. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer Angaben zu den weiteren Tatverdächtigen oder der Tat selber machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden

