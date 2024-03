LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 17.03.2024

Landespolizeiinspektion Jena

Brandstiftung auf öffentlicher Wiese

Am Freitag dem 15.03.24, gegen 17:00 Uhr kam es im Bereich der Wiesenstraße (Nähe Schloss Talstein) in Jena zu einem Einsatz der Feuerwehr sowie der Polizei. Hintergrund war der Brand einer Wiesenfläche von ca. 40 Quadratmetern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Bei der Tatausführung wurden drei Tatverdächtige Jugendliche im Alter zwischen 14 - 15 Jahren im Nahbereich wahrgenommen. Bei den Tatverdächtigen solle eine Person eine braune, eine weitere männliche Person eine weiße und die Dritte männliche Person eine blauweiße Jacke getragen haben. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Wer hat die Personen im Bereich des Tatortes gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter Tel.: 03641/81-0

Diebstahl von Eisenbahnzubehör

Die Polizei in Jena ermittelt in einem weiteren Fall von Kellereinbruch im Bereich der August-Bebel-Straße Nr. 27a in Jena. Der Geschädigte zeigte am Freitag dem 15.03.24 in diesem Falle den Diebstahl von Hochwertigem Eisenbahnzubehör (Garteneisenbahn "Spur G") in einem höheren dreistelligen Betrag an. Dabei haben die Täter das Beutegut aus der Kellerbox entwendet und sich in unbekannte Richtung entfernt. Auch in diesem Falle bittet die Polizei in Jena um Ihre Mithilfe! Hinweise bitte unter Tel.: 03641/81-0

Schwerwiegender Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines LKW

Am Freitagmorgen dem 15.03.2024 kam es gegen 07:17 Uhr im Bereich der Eisenberger Straße in Jena zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall. Zum Glück blieben alle Beteiligten des Unfalles unverletzt! Beim Unfall missachtete der Unfallverursacher (PKW-Fahrer, 71 Jahre) beim Ausparken den rückwärtigen Verkehr. Der PKW Fahrer befand sich parallel zur Fahrbahn. Er wollte in den fließenden Verkehr einfahren und übersah dabei den LKW. Der LKW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und schob den PKW des Verursachers auf einen weiteren parkenden PKW. Alle Insassen der Kraftfahrzeuge blieben unverletzt.

