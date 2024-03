LPI-J: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Hermsdorf

Albersdorf (ots) - In der Zeit vom 08.03.2024 bis zum 13.03.2024 versuchte ein bislang unbekannter Beschuldigter in drei Gärten im Albersdorfer Ortsteil Ascherhütte einzubrechen. Wie der ermittelnden Polizeiinspektion Saale-Holzland am 15.03.2024 bekannt wurde, hebelte der Unbekannte drei Gartenlauben auf. Daraus entwendetes Beutegut ist derzeit nicht bekannt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion ...

