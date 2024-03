Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zum Spiel FC Carl Zeiss Jena gegen FC Rot-Weiß-Erfurt am 16.03.2024

Jena (ots)

Im traditionellen Thüringenderby kam es am heutigen Samstag zum Aufeinandertreffen des FC Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt und zwangsläufig zu einem großangelegten Polizeieinsatz der Landespolizeiinspektion Jena. Hierbei wurden die Thüringer Kräfte durch Kräfte aus Sachsen und Sachsen-Anhalt unterstützt. Wie der vorausgegangenen Pressemitteilung der LPI Jena in dieser Sache zu entnehmen ist, kam es bereits vor Spielbeginn zu gewalttätigen Angriffen auf die Einsatzkräfte, als Anhänger der Jenaer Ultraszene im Zuge des Fanmarschs versuchten, verbotenerweise auf die Stadtrodaer Straße durchzubrechen und hierbei vereinzelt Polizeikräfte mit Steinen und körperlicher Gewalt angriffen. Hierbei wurden Polizeibeamte verletzt. In Reaktion kam es seitens der Polizei zum Einsatz des Wasserwerfers, Reizstoff, Einsatzstock und körperlicher Gewalt. Die Lage konnte hierdurch wieder unter Kontrolle gebracht werden. Nach Spielanpfiff kam es in der ersten Halbzeit wiederholt zum Abbrennen von Pyrotechnik in beiden Fanlagern sowie verbalen Provokationen. Nachdem die ersten Tore für Jena fielen, blieb die Stimmung im Stadion auch nach der Pause weiterhin angespannt. In beiden Fanlagern schaukelte man sich gegenseitig emotional hoch, so dass in der Folge vermehrt Leuchtfackeln nicht nur in Teilen der Fanlager gezündet, sondern auch von einzelnen Gästefans in Richtung der Heimfans geschossen wurde. Diese gefährlichen Zwischenfälle sorgten für eine mehrminütige Spielunterbrechung, bei der Polizeikräfte zur Intervention im Nahbereich bereitgestellt werden mussten. Schlussendlich konnte die Lage jedoch durch kommunikatives Einwirken des Veranstalters, des Sicherheitspersonals und des Jenaer Mannschaftskapitäns sowie durch Androhung des Spielabbruchs durch den Verband beruhigt und das Spiel in Folge fortgesetzt werden. Nach Spielende kam es zu keinen weiteren Zwischenfällen. Seitens der Landespolizeiinspektion Jena wurden nach aktuellem Stand insgesamt 32 Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen.

