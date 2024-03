Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in drei Gärten

Albersdorf (ots)

In der Zeit vom 08.03.2024 bis zum 13.03.2024 versuchte ein bislang unbekannter Beschuldigter in drei Gärten im Albersdorfer Ortsteil Ascherhütte einzubrechen. Wie der ermittelnden Polizeiinspektion Saale-Holzland am 15.03.2024 bekannt wurde, hebelte der Unbekannte drei Gartenlauben auf. Daraus entwendetes Beutegut ist derzeit nicht bekannt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428-640 entgegen.

