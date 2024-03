Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 17.03.2024

Apolda (ots)

Medieninformation Durchwahl:

Telefon 03644 541-225 Telefax 03644 541-199 dgl.pi.apolda@ polizei.thueringen.de Apolda 17. März 2024 Seite 1 von 1 Polizeiinspektion Apolda Bahnhofstraße 23 99510 Apolda www.thueringen.de

Diebstahl aus Kfz.

In der Nacht vom 14.03.2024 zum 15.03.2024 entwendeten unbekannte Täter aus einem Mercedes Sprinter einen Industriestaubsauger der Marke Würth. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit ordnungsgemäß verschlossen und gesichert in Apolda, Parkstraße. Die Täter öffneten die Schiebetür gewaltsam und gelangten so in das Fahrzeug. Am Kfz. entstand ein Schaden von ca. 400,- Euro. Der Staubsauger hatte einen Wert von ca. 750,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell