LPI-J: Zeugen gesucht

Hermsdorf (ots) - Samstagabend in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:20 Uhr begleitete ein zehnjähriger Junge seine Mutter zu einem Einkauf im Aldi-Markt in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf. Hierzu stellte der Junge sein schwarzes BMX-Kinderfahrrad vor dem Geschäft ab. In dieser Zeit wurde das Zweirad des Kindes durch einen bislang unbekannten Beschuldigten entwendet. Hinweise zur Aufklärung nehmen die Kontaktbereichsbeamten in Hermsdorf unter der Rufnummer ...

