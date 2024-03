Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Böllerwurf auf Seniorin

Betzdorf (ots)

Aus einer Gruppe von drei Kindern, wurde am frühen Nachmittag des 23.03.2024 in der Gäulenwaldstraße ein Silvester-Böller durch das geöffnete Küchenfenster einer 83-jährigen Seniorin geworfen. Die Geschädigte befand sich zu dieser Zeit bei der Essenzubereitung in dem Raum, und erlitt hierdurch einen Schock. Dennoch konnte die Seniorin den drei Jungen im Alter von ca. 12 bis 13 Jahren, welche mit ihren Fahrrädern unterwegs waren, kurz mit ihrem PKW folgen, bevor sie deren Spur jedoch verlor.

Aufgrund der Umstände wurden durch die Beamten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen.

Auch in diesem Fall bittet die Polizei Betzdorf um Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell