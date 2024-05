Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen-Dülken (ots)

Zwischen dem 03. Mai und 10. Mai kam es in Dülken auf der Lukasstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte gelangten durch die Terrassentür ins Hausinnere und durchwühlten alle Wohnräume. Einem Freund des ehemaligen Hauseigentümers fiel der Einbruch am 10. Mai auf. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Haben Sie Hinweise? Dann melden Sie diese bitte der Polizei unter der folgenden Rufnummer: 02162/377-0. /ms (385)

