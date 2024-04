Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren / Eriskirch

Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitagabend gegen 23.50 Uhr nach einem Spiegelstreifer die Flucht ergriffen. Eine Toyota-Fahrerin war auf der Mariabrunnstraße in Richtung Meckenbeuren unterwegs, als im Bereich der Einmündung der Tettnanger Straße ein Wagen entgegenkam. Der Unbekannte soll sich dabei nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten haben, woraufhin sich die Spiegel touchierten und Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Der Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Eriskirch fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Autofahrerin von aufgewirbeltem Stein getroffen und schwer verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen kurz nach 8.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Nitzenweiler und Atlashofen wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Die 39-jährige Frau war mit ihrem Skoda in Richtung Atlashofen unterwegs und wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge unglücklich von einem Stein am Kopf getroffen, der bei landwirtschaftlichen Arbeiten von einem angrenzenden Feld aufgeschleudert worden war. In der Folge geriet die 39-Jährige mit ihrem Wagen nach links von der Straße ab, fuhr einen Maschendrahtzaun auf mehrere Meter um und kam schließlich in einem Busch zum Stehen. Die Frau wurde aufgrund ihrer schweren Kopfverletzungen auf dem Luftweg in eine Klinik gebracht. Das ein Jahr alte Kleinkind, das in einem Kindersitz im Fond mitfuhr, blieb unverletzt und wurde vorsorglich in eine Kinderklinik gebracht. Am Skoda entstand bei dem Unfall rund 6.000 Euro Sachschaden. Inwiefern dem 27-jährigen Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine ein Vorwurf gemacht werden kann, ist aktuell Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die der Verkehrsdienst Ravensburg übernommen hat.

Hagnau

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Weil er am Montag gegen 13.30 Uhr unachtsam vom Fahrbahnrand angefahren ist, hat ein BMW-Lenker in der Ortsdurchfahrt in Hagnau einen Unfall verursacht. Der 70-Jährige übersah beim Losfahren den fließenden Verkehr auf der Hauptstraße, woraufhin es zur seitlichen Kollision mit einem VW kam. Durch den wuchtigen Zusammenstoß entstand am Auto des Unfallverursachers rund 10.000 Euro Sachschaden, am VW beläuft sich dieser auf etwa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 62 Jahre alte VW-Fahrer erlitt offenbar einen Schock und wurde von einem hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort betreut.

Frickingen

Unfall mit Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 7 Uhr bei einem Unfall auf der Hauptstraße. Ein 56 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Renault-Kastenwagen rückwärts von einem Grundstück auf die Straße ein und übersah dabei einen von Hattenweiler kommenden Skoda. Der 34-jährige Autofahrer konnte einen Unfall nicht mehr verhindern, woraufhin es zum wuchtigen Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Während der Sachschaden am Renault des Unfallverursachers auf rund 500 Euro geschätzt wird, beläuft sich dieser am Skoda auf rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

