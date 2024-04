Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Unbekannte brechen in Firmengebäude und Getränkemarkt ein

In ein Firmengebäude und einen Getränkemarkt in der Straße "Weidenäcker" sind zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag Unbekannte eingestiegen. Die Täter schlugen im einen Gebäude eine Fensterscheibe ein, im anderen hebelten sie eine Türe gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Bei ihrer Tat hatten es die Unbekannten offensichtlich hauptsächlich auf Bargeld abgesehen und durchwühlten die Büro- und Lagerräume. Der verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der Einbrüche und nimmt unter Tel. 07571/104-0 Hinweise auf die Täter entgegen.

Bad Saulgau

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad im Mühlweg entstanden ist. Der 18 Jahre alte Kawasaki-Fahrer wollte aus Richtung Eselsmühle nach links in den Mühlweg / Schwarzachstraße abbiegen und übersah dabei eine BMW-Fahrerin, die in Richtung Neumühle unterwegs war. Sowohl der Zweiradfahrer als auch die 20 Jahre alte Autofahrerin blieben mit bisherigem Stand unverletzt.

