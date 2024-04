Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 14.04.24 aus dem Landkreis Ravensburg.

Ravensburg (ots)

Aulendorf

Wirt und Gast prügeln sich vor Gaststätte

Zu einer Schlägerei ist es am Sonntag kurz nach Mitternacht auf der Hauptstraße in Aulendorf gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge gab es Unstimmigkeiten zwischen einem 48jährigen Gast und dem 43jährigen Wirt. Das Ganze verlagerte sich vor die Gaststätte und es kam zu einer Schlägerei. Verletzt wurde niemand. Der renitente Gast beleidigte den Wirt, umstehende Zeugen und zu guter Letzt auch noch die einschreitenden Beamten. Da die Beamten den Verdacht hatten, dass sich der Gast in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten sie ihn in eine Fachklinik. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

