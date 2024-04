Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 14.04.24 aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Beim Wenden einen Fahrradfahrer übersehen

Der 56jährige Fahrer eines VW Touran wollte sein Fahrzeug am frühen Sonntagmorgen im Einmündungsbereich Marbacher Straße/Berglandstraße wenden. Ein die abschüssige Berglandstraße befahrender Radfahrer sah sich plötzlich dem querstehenden Touran gegenüber, bremste und stürzte auf die Fahrbahn. Der 30jährige Fahrradfahrer zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Bad Saulgau

Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmorgen teilten Zeugen mit, dass ein Zaun im Wuhrweg, auf einem Parkplatz auf der Rückseite der Helene-Weber-Schule, von einem Fahrzeug beschädigt wurde. An dem Zaun war ein Schaden von ca. 1500 Euro entstanden. Die Besichtigung der Unfallstelle ergab, dass ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit in den Zaun fuhr und dann flüchtete. Die genaue Unfallzeit ist nicht bekannt. Aufgefundene Fahrzeugteile gehören zu einem Pkw VW, Farbe schwarz. Das Fahrzeug muss im Frontbereich einen größeren Schaden aufweisen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 07581/4820) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell