Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu schwerem Verkehrsunfall am 13.04.24 bei Sigmaringen-Gutenstein.

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen-Gutenstein

Motorradfahrer prallt auf anderes Motorrad

Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorrädern kam es am Samstag gegen 16.00 Uhr auf der bei Bikern beliebten L 277, die durch das Donautal führt. Im Bereich von Gutenstein wartete ein 21jähriger Motorradfahrer und seine 17jährige Sozia an einer Ampel. Ein nachfolgender 18jähriger Motorradfahrer bemerkte infolge Unachtsamkeit die Verkehrssituation zu spät und fuhr massiv auf das stehende Krad auf. Hierbei wurde der 18jährige und die 17jährige schwer verletzt. Der Auffahrende war noch ansprechbar, wurde aber mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die schwer verletzte Sozia wurde ebenfalls vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des wartenden Motorrads wurde nicht verletzt. An den Motorrädern entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro. Neben 24 Einsatzkräften der Feuerwehr, waren noch 3 Rettungswagen, 1 Rettungshubschrauber und 2 Notärzte vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die L 277 für rund 2 Stunden voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

